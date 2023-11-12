Yaşar'dan sürpriz cover

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Kasım ayıda Türk pop müziğinin en başarılı müzisyen, şark yazarı ve yorumcularından, Yaşar, ‘’Dönemem' şarkısı ile dinleyicisini selamladı.