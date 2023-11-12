Yaşar'dan sürpriz cover
Yayınlanma:
İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Kasım ayıda Türk pop müziğinin en başarılı müzisyen, şark yazarı ve yorumcularından, Yaşar, ‘’Dönemem' şarkısı ile dinleyicisini selamladı.
İbrahim Erkal'ın 1998 yılında çıkan 'Sırılsıklam' albümünde yer alan, sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi, mix ve mastering'i Mehmethan Dişbudak'a ait ‘Dönemem’, tüm dijital platformlarda video klibiyle yayına girdi. Yaşar'ın performansı ve İbrahim Erkal'ın görüntülerinden oluşan video klibinin yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi.