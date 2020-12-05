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Yaşar Alptekin: ''Onu, 22 yıl sonra tekrar buldum. 'Mutlu oldum' derken kaybettim.''

Eşi Nilgün Altınay'ı kaybeden Yaşar Alptekin, eşinin hastalığı sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Yaşar Alptekin: ''Onu, 22 yıl sonra tekrar buldum. 'Mutlu oldum' derken kaybettim.''

 Eşi Nilgün Altınay'ı kaybeden Yaşar Alptekin, acısını şu sözlerle ifade etti.

Ne söz, ne kelime, hiç biri bu kavurucu acının karşılığı olamaz. Tarifi yok. Sözün bittiği yerdeyim. Evin çatısı çöktü, yuvamız başımıza yıkıldı. Hanım öldü mü, aile tarumar oluyor.
Onu, 22 yıl sonra tekrar buldum. 'Mutlu oldum' derken kaybettim. İkinci evliliğimiz şahaneydi. Ocağım söndü.
Çok sigara içtiğinden koah hastasıydı. Derken üzerine akciğer kanseri geldi. ’Kanser miyim?’ diye sordu. 'Hayır, şüphe var' dedim. Morali yerinde olsun diye son anına kadar yalan söyledim. Onu yalancı bir adam olarak uğurladım. Filmlerde bile bu kadar iyi oynamamıştım.

Anahtar Kelimeler:
Yaşar AlptekinNilgün AltınayOyuncuEski MankenBöylemi Olacaktı
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