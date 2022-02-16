Yasak Elma Oyuncusu Erdal Özyağcılar'dan Eda Ece'ye Vefa Dolu Sözler!
Geçtiğimiz sezon Yasak Elma dizisinde rol alan Erdal Özyağcılar'dan Eda Ece'ye vefa dolu sözler! "Yasak Elma'dan kalan tek arkadaşımsın. Seni çok seviyorum... "dedi.
Erdal Özyağcılar, diziden sonra gördüğü vefasızlığı bu sözlerle dile getirdi. Yasak Elma kadrosundan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken arası iyi olduğu Şevval Sam sezsizliğini korudu. Erdal Özyağcılar diziden ayrılır ayrılmaz neden böyle bu şekilde vefasızlığa uğradığı takipçileri tarafından merak konusu oldu.
Özyağcıların paylaşımı sonrası Eda Ece'ye vefalı olmasından dolayı övgü dolu yorumlar geldi.
OYUNCULUĞUYLA GÜNDEM OLDU!
Yasak Elma dizisinde "Yıldız" karakterini canlandıran Eda Ece,sosyal medyada gündem oldu. Eda Ece'ye sosyal medyada oyunculuğuyla gündemi salladı....
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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