Yasak Elma'nın Yakışıklısı Berk Oktay Nişanlandı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Atiksoy; Bereketli ayların başlangıcı ile .. bizim de başlangıcımız sonsuz olsun sevgilim. 2.2.22 'nin gücü ve şifası ile ellerimiz bir, ruhumuz bir..

Dilerim Manevi bereket daima bizimle.. heyecanımızı, mutluluğumuzu paylaşan herkesle olsun Dünden beri o kadar güzel dualara, temennilere sahip olduk ki.. sevincimize sevinç kattınız. Var'olun önce Allah sonra da sizlerin duası korusun bizi O teşekkür ediyorum notuyla paylaştı...