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Yasak Elma'da Tepki Çeken Sahne! Bu Kadarı da Olmaz Dedirtti
Çekilen sahneleriyle zaman zaman gündeme gelen Yasak Elma dizisindeki son sahne gündem oldu. Dizide Kumru'nun aşkı doktor Selim'in zaman zaman Kumru'nun annesi Handan ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Yasak Elma'daki bu sahneler izleyicilerden tepki çekti.
MAGAZİN 14.12.2022, 10:32
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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