Yasak Elma'da Ender'i ve Yıldızı o soruya cevap verdiler

Şevval Sam, canlı yayında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Şevval Sam'a Eda Ece ile yan yana geldiklerinde Yasak Elma'daki karakterlerin yaptıkları mimik ve jestleri yapıp yapmadıklarını soruldu.

Sam, şu yanıtı verdi: “Yapmıyoruz aslında. Oradaki insanlar Ender ve Yıldız. Ama biz Eda ile Şevval'iz. Fakat bazı şeylere çok gülüyoruz. Sette yaşadığımız bazı şeylere bayağı gülüyoruz. Eda ile zaten çok gülüyorum zaten ben. Eda; çok komik, çok zeki, çok tatlı bir dost, çok iyi bir arkadaş. Onu tanıdığım için çok mutluyum.

Onunla birlikte oynamak da çok eğlenceli. Onun için de çok şanslı hissediyorum kendimi.

Ama biz yine de kendimiz oluyoruz. Ne ben Ender oluyorum, ne o Yıldız. Zaten Ender olmayayım ben. Ender çok cadı bir kadın.”