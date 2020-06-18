Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın korona corona survivor
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 156 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19...
Binali Yıldırım TBMM Başkanlığına aday olmadığını açıkladı
Binali Yıldırım TBMM Başkanlığına aday...
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' yasalaştı
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' yasalaştı
İstanbullular açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uyuyor
İstanbullular açık alanlarda maske takma...
Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı tarihi bir performans ortaya koyacak
Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı...

Yasak Elma'da Ender'i ve Yıldızı o soruya cevap verdiler

Yasak Elma'da Ender karakterini canlandıran Şevval Sam rol arkadaşı Eda Ece ile ilgili konuştu. Şevval Sam, Yasak Elma'da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece ile ilgili yöneltilen soruya yanıt verdi.

Yasak Elma'da Ender'i ve Yıldızı o soruya cevap verdiler

Şevval Sam, canlı yayında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Şevval Sam'a Eda Ece ile yan yana geldiklerinde Yasak Elma'daki karakterlerin yaptıkları mimik ve jestleri yapıp yapmadıklarını soruldu.

Sam, şu yanıtı verdi: “Yapmıyoruz aslında. Oradaki insanlar Ender ve Yıldız. Ama biz Eda ile Şevval'iz. Fakat bazı şeylere çok gülüyoruz. Sette yaşadığımız bazı şeylere bayağı gülüyoruz. Eda ile zaten çok gülüyorum zaten ben. Eda; çok komik, çok zeki, çok tatlı bir dost, çok iyi bir arkadaş. Onu tanıdığım için çok mutluyum.

Onunla birlikte oynamak da çok eğlenceli. Onun için de çok şanslı hissediyorum kendimi.

Ama biz yine de kendimiz oluyoruz. Ne ben Ender oluyorum, ne o Yıldız. Zaten Ender olmayayım ben. Ender çok cadı bir kadın.”

Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaEnderŞEVAL SAMEda Ece
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.