Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz' den Çarpıcı Açıklamalar
Kadınları ezen projeleri kabul etmiyorum. Yargı dizisinin Ceylin'i, Deniz L'officiel Türkiye dergisine kapak oldu. "KADINI EZEN PROJELERİ REDDEDİYORUM" dedi.
MAGAZİN 10.03.2022, 13:56
"Şiddet içeren işlerde yer almak istemiyorum" diyen oyuncu, "Kadını ezen projeleri reddediyorum. Gerekirse parasız kalmaya razıyım. Kendi içimde bu disiplini oturttum. Ben televizyonda güçlü kadını oynamak istiyorum. Televizyon toplumsal bir mesele. Şiddeti güzelleyen, destek çıkan işlerin içinde olmayacağım. Kendi kurallarımı böyle belirledim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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