Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz' den Çarpıcı Açıklamalar

"Şiddet içeren işlerde yer almak istemiyorum" diyen oyuncu, "Kadını ezen projeleri reddediyorum. Gerekirse parasız kalmaya razıyım. Kendi içimde bu disiplini oturttum. Ben televizyonda güçlü kadını oynamak istiyorum. Televizyon toplumsal bir mesele. Şiddeti güzelleyen, destek çıkan işlerin içinde olmayacağım. Kendi kurallarımı böyle belirledim" ifadelerini kullandı.