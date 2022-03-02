Yargı'nın Avukat Sedası Diziden Ayrıldı
Yargı dizisinde Avukat Seda'yı canlandıran Nergis Öztürk diziye veda etti!
MAGAZİN 02.03.2022, 15:29 02.03.2022, 15:38
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da yaprak dökümü yaşanıyor.
Diziye sonradan dahil olan başarılı oyuncu Nergis Öztürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile ayrıldığını duyurdu.
Dizide Avukat Seda karakterine hayat veren Öztürk ayrılacağı bir süredie konuşulmasıyla birlikte yaptığı açıklamada;
"Kamera arkası ve önünde çalışan
bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim Sizinle çalışmak büyük keyifti" dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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