Yargı'nın Avukat Sedası Diziden Ayrıldı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da yaprak dökümü yaşanıyor.

Diziye sonradan dahil olan başarılı oyuncu Nergis Öztürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile ayrıldığını duyurdu.

Dizide Avukat Seda karakterine hayat veren Öztürk ayrılacağı bir süredie konuşulmasıyla birlikte yaptığı açıklamada;

"Kamera arkası ve önünde çalışan

bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim Sizinle çalışmak büyük keyifti" dedi.