Yargı Dizisi Ekibi Koronaya mı yakalandı?

Yargı dizisinde Eren Komiser olarak seyirci karşısına çıkan Uğur Aslan'ın doğum günü partisi olaylı bitti. 50 kişilik parti veren Uğur Aslan'ın, doğum gününün ardından Bergüzar Korel hastalandı, çok sayıda ünlü isim ise kendini karantinaya aldı. K*rona testi pozitif çıkan Korel'in 3-5 gün içinde hastalığı atlattığı öğrenildi. Korel, yaptırdığı ikinci test sonucunda negatife döndü.