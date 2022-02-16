Yargı Dizisi Ekibi Koronaya mı yakalandı?
Yargı dizisinin komiseri Uğur Arslan'ın doğum günü partisinde Koronavirüs krizi yaşandı. Birçok ünlünün de davetli olduğu partide Bergüzel Korel de vardı. Koronavirüse yakalanan isimlerden bir çoğunun covid testlerinin pozitif olduğu ve karantinaya girdikleri öğrenildi.
Yargı dizisinde Eren Komiser olarak seyirci karşısına çıkan Uğur Aslan'ın doğum günü partisi olaylı bitti. 50 kişilik parti veren Uğur Aslan'ın, doğum gününün ardından Bergüzar Korel hastalandı, çok sayıda ünlü isim ise kendini karantinaya aldı. K*rona testi pozitif çıkan Korel'in 3-5 gün içinde hastalığı atlattığı öğrenildi. Korel, yaptırdığı ikinci test sonucunda negatife döndü.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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