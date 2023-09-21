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Yalın Efes Antik'te sevenleriyle uçtu.

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Yalın Efes Antik'te sevenleriyle uçtu.
Onlarca hiti ve kendine özgü yorumuyla milyonların kalbinde taht kuran ünlü sanatçı Yalın, “Unutulmaz Şarkılar” konseptiyle kültür ve sanatın beşiği Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Kerkisolfej Organizasyonu'nun düzenlendiği etkinlikte Efes Antik Tiyatro’nun büyüleyici atmosferinde binlerce hayranıyla buluşan Yalın, günler öncesinden tüm biletleri tüketen sevenlerine söylediği şarklılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Hayranlarına gösterdikleri yoğun ilgi ve sevgiden dolayı teşekkürlerini ileten Yalın " Şu an sizin sevginiz ve ilginiz sayesinde havalara uçuyorum " dedi.

Her şarkısında heyecanını ve duyduğu gururu dile getiren başarılı sanatçı " Yaklaşık 5000 kişiye karşı söylemek büyük bir gurur ve onurdur. Bu gururu bana yaşattığınız için teşekkür ediyorum size. Birçok ödül aldım ama benim için en büyük ödül bu görmüş olduğum tablodur. Daha da gam yemem " diyerek tezahüratları ve güçlü alkışları topladı.

Yalın, 30 Eylül Cumartesi akşamı Aspendos Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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