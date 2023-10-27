Yalı Çapkını'ndan Şok Aşk Bombaları: Hangi Oyuncular Gerçekte de Birlikte?

Magazin dünyasının son günlerdeki gözdesi olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti, yakın zamanda tatil kareleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Set içi kavga dedikoduları da ortaya atıldı.

Onur Akay'dan İddialara Yanıt

Magazin uzmanı Onur Akay, bu iddialarla ilgili kendi köşesinde açıklamalarda bulundu. Akay, "Afra ve Mert arasında hiçbir kavga yaşanmadı. Aşkları tam gaz devam ediyor. Hatta bu aşk, iki tarafın aileleri tarafından da destekleniyor." şeklinde ifadeler kullandı.

Diğer Ünlü Çiftlerin Aşk Hayatı

Afra ve Mert dışında, Gözde Kansu ve Emre Altuğ'un ayrılık haberleri gündemdeydi. Ancak bu ayrılık kısa sürdü ve çift barıştı. Aynı zamanda Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın da birbirlerine duyduğu yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını'nda Aşk Haberlerine Yeni Bir Ekleme mi?

Diziden aşk haberleri eksik olmuyor. Şimdiye kadar üç çiftin gerçek hayatta da birbirleriyle olan ilişkileri biliniyor. Ancak Onur Akay, bir dördüncü çiftin de sinyallerini veriyor.

Yalı Çapkını'nın Yayın Programında Değişiklik

Sosyal medya kullanıcıları, Yalı Çapkını'nın yayın gününün değişip değişmediğini ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Edinilen bilgilere göre, dizi nedeniyle atlanan 42. bölüm, 43. bölümle beraber yayınlanacak.