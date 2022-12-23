Yalı Çapkını Yeni Bölümüyle Ters Köşe Yaptı: Ferit New York'a Gitmemiş!

STAR TV ekranlarının popüler dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını gerçek bir hikayeden uyarlanırken, ekranlarda resmen fırtınalar estiriyor. Geçtiğimiz bölümde New York'a temelli gitme kararı alan Ferit'i, karısı Seyran geri döndürmesine rağmen gittiği gösterilmişti. Ama yeni gelen görüntüler Ferit'in New York'a gitmediği belli oldu.