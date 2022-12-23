Yalı Çapkını Yeni Bölümüyle Ters Köşe Yaptı: Ferit New York'a Gitmemiş!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı dizinin yeni bölümün fotoğraflar geldi. Yalı Çapkını sevenleri tarafından gizlice çekilen görüntülerde Ferit'in yurt dışına gitmediği Pelin ve Seyran'ın yüzleştiği görülüyor.
MAGAZİN 23.12.2022, 13:25 23.12.2022, 15:46
STAR TV ekranlarının popüler dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını gerçek bir hikayeden uyarlanırken, ekranlarda resmen fırtınalar estiriyor. Geçtiğimiz bölümde New York'a temelli gitme kararı alan Ferit'i, karısı Seyran geri döndürmesine rağmen gittiği gösterilmişti. Ama yeni gelen görüntüler Ferit'in New York'a gitmediği belli oldu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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