Yalı Çapkını Yeni Bölümü İfşa Oldu!

"Yalı Çapkını" dizisinin yeni bölümünde yurtdışına çıkma kararı alan Ferit'i bu karardan vazgeçiren Seyran ve Ferit arasında aşk kıvılcımları oluşur. İkili, havalimanında aşka gelir ve öpüşür.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede gündem oldu.