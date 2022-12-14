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Yalı Çapkını Yeni Bölümü İfşa Oldu!
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu öpüştü!
MAGAZİN 14.12.2022, 16:50
"Yalı Çapkını" dizisinin yeni bölümünde yurtdışına çıkma kararı alan Ferit'i bu karardan vazgeçiren Seyran ve Ferit arasında aşk kıvılcımları oluşur. İkili, havalimanında aşka gelir ve öpüşür.
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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