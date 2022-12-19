Yalı Çapkını Ramazan Mert'e Afra Saraçoğlu Ve Sevgilisinden Övgüler

Sevgilisinin dizideki partneri Mert Ramazan Demir hakkında, "Fotoğraflardaki kadar yakışıklı değil" yorumu yapan Mert Yazıcıoğlu'na Afra Saraçoğlu'dan gelen "Yo daha yakışıklı" yanıtı herkesi şaşkına çevirdi. Afra Saraçoğlu'nun olay olan o mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.

Aralarında aşk dedikoları yayılan Afra Saraçoğlu ve Ramazan Mert'in doğum günü görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu.