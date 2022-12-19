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Yalı Çapkını Ramazan Mert'e Afra Saraçoğlu Ve Sevgilisinden Övgüler
Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun dizideki partneri Ramazan Mert Demir'in paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı. O yoruma kayıtsız kalmayan Afra Saraçoğlu neler yazdı?
MAGAZİN 19.12.2022, 16:21
Sevgilisinin dizideki partneri Mert Ramazan Demir hakkında, "Fotoğraflardaki kadar yakışıklı değil" yorumu yapan Mert Yazıcıoğlu'na Afra Saraçoğlu'dan gelen "Yo daha yakışıklı" yanıtı herkesi şaşkına çevirdi. Afra Saraçoğlu'nun olay olan o mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.
Aralarında aşk dedikoları yayılan Afra Saraçoğlu ve Ramazan Mert'in doğum günü görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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