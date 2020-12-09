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Whatsapp’a düşen çıplak videosu için sevgilisini suçladı!

Georgia Harrison eski erkek arkadaşı Stephen Bear'ı gizlice videolarını çekmek ve ekran görüntülerini internette yaymakla suçladı. 

Whatsapp’a düşen çıplak videosu için sevgilisini suçladı!

Georgia Harrison, özel görüntülerinin internete sızdıran kişinin eski sevgilisi Stephen Bear olduğunu söyledi. İngiltere’nin en çok izlenen reality şov programı Love Island' da yarışmacıları arasında yaşanan olaylar magazin gündemine bomba etkisi yarattı. Georgia Harrison eski erkek arkadaşı Stephen Bear'ı gizlice videolarını çekmek ve ekran görüntülerini internette yaymakla suçladı. 

Georgia Harrison, yaptığı bir açıklamada şunları dile getirdi:

"İzinsiz çekilen ve internette yayılan tüyler ürpertici videoyu başkalarına göndermeden önce kız kardeşlerinizi, annelerinizi, kızlarınızı, kız arkadaşlarınızı düşünün. Web siteleri videoyu kaldırmayı kabul ederken Whatsapp gruplarında çılgınca yayılmaya devam ediyor. Bunun kötü bir şey olduğunu kabul edin ve lütfen videoyu paylaşmayın. Öncelikle ona şüphenin faydasını vermeliydim ve sadece doğru şeyi yapacağını ummalıydım, kısmen utandığım ve sadece uzaklaşmasını istediğim için ama utanacak hiçbir şeyim yok, biriyle özel mülkiyette olduğum için birçok kez birlikte bulundum ve ona güveniyordum / aşıktım."

Georgia Harrison eski erkek arkadaşı Stephen Bear'ı gizlice videolarını çekmek ve ekran görüntülerini tanıdıklarına göstermekle suçladı. Stephen Bear ise eski kız arkadaşı Georgia Harrison'la çıktıkları sırada evinde gizli bir kayıt yaptığını reddetti. Video hakkındaki spekülasyonları reddeden Stephen Bear, Tayland'da birlikte zaman geçirmelerinden bu yana 2 yıldır Georgia'yı görmediğini iddia etti.

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Georgia HarrisonStephen BearReality şovIngiltereFenomençıplak Görüntüler
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