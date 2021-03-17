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VADİSTANBUL'A ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, oyuncular Korcan Kol ve Sera Tokdemir Vadistanbul'da görüntülendi.

VADİSTANBUL'A ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, geçtiğimiz gün Eşi Fulya Sever Kahveci ve annesi Lebibe Kahveci ile birlikte Vadistanbul'da görüntülendi. Yoğun iş temposundan sonra alışverişe gelen Kahveci ailesi, bir süre spor mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra Vadistanbul moda caddesinde yakın dostlarıyla bir araya gelip yorgunluk kahvesi içti.

KORCAN KOL SAÇLARIMIN DEĞERİ DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Oyuncu Korcan Kol geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Son zamanlarda saçlarına 50 bin dolar teklif edilmesi ile gündeme gelen genç oyuncu, saçlarını para için değil dizideki karakterine uygun olması için kestirdiğini dile getirdi. Sorulan sorulara esprili yanıtlar veren Korcan Kol, "Dizideki Karakterim için saçlarımı kestirdim fakat kestirdiğim saçlarımı hala saklıyorum değeri düşmüş olabilir" diyerek gülümsedi.

SERA TOKDEMİR GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Ünlü oyuncu Sera Tokdemir geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Güzel havanın tadını çıkardığını söyleyen Sera Tokdemir, "Çekimlerden fırsat buldukça hem alışveriş hemde güzel havaların tadını çıkartmak için kendimi dışarıya atıyorum, aynı zamanda da güneşli havaları çok özledim bir an önce yaz gelsin istiyorum" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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