VADİSTANBUL'A ÜNLÜ AKINI

Sunucu Hakan Hatipoğlu, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezindeki Michelle Restoran çıkışında objektiflere poz veren Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi berabere kalması hakkında konuştu. Hatipoğlu, “Koyu Galatasaray taraftarıyım, İki takımında berabere kalmasından mutluyum, puan farkı olsa da bu sene Galatasaray şampiyon olacaktır.“ dedi.

MERT ÖCAL SET ARASI ALIŞVERİŞ

Yakışıklı oyuncu Mert Öcal, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezindeki Michelle restoran çıkışında objektiflere poz veren Öcal,“ Ufak eksiklerim var, yakın arkadaşımla gelip alışveriş yaptık daha sonra da bir kahve molası verdim”dedi. Yakışıklı oyuncu daha sonra vale noktasından son model arabasını teslim alarak gözlerden uzaklaştı.

GÜNEL ZEYNELOVA BAHARLIK ALIŞVERİŞ

Şarkıcı Günel Zeynelova, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi.Öğle saatlerinde tek başına alışverişe çıkan güzel şarkıcı, bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra, baharlık sezon alışverişini yaptı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Günel Zeynelova,muhabirlere poz verdikten sonra daha sonra Vadistanbul Moda Caddesi'nde alışverişine kaldığı yerden devam etti.