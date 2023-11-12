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Uygur kardeşler: Tiyatro bizim tutkumuz

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Uygur kardeşler: Tiyatro bizim tutkumuz
Süheyl Uygur-Behzat Uygur kardeşler, tiyatro oyunları için Watergarden İstanbul içerisinde bulunan Duru Tiyatro’da objektiflere yansıdı.

Süheyl Uygur-Behzat Uygur kardeşler, tiyatro oyunları için Watergarden İstanbul içerisinde bulunan Duru Tiyatro’da objektiflere yansıdı.

"Süt Kardeşler" adlı tiyatro oyunlarıyla büyük beğeni toplayan kardeşler, tiyatro sahnelerinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu ve şu anda televizyona dönmek istemediklerini belirtti.

Behzat Uygur, "Tiyatro bizim için bir tutku, tiyatro sahnelerini çok seviyoruz. 'Süt Kardeşler' oyunumuz büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin birçok ilinde sahne alacağız. Turnemiz devam ediyor. Sosyal medyada bize gitmediğimiz şehirler için talepler geliyor, özel mesajlar atılıyor. Biz de onları kırmamaya çalışıyoruz. Bu ilgiden dolayı çok mutluyuz" dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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