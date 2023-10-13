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Üretmeye Devam Ediyor

Yayınlanma:
Üretmeye Devam Ediyor
Türkçe Pop’un yükselen kadın sanatçısı Ceren Gündoğdu’nun 2024 yılında yayınlayacağı ve tamamı kendisine ait şarkılardan oluşacak olan 2. stüdyo albümünden ilk şarkı “Aşinayım” dinleyiciyle buluştu.

CGC Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği Ceren Gündoğdu, düzenlemesi Can Atasever, mix mastering’i Akın Erdem Kadız’a ait olup müzik video yönetmenliğini ise Onur Cabi üstlendi. Ceren, “Karanlığa gömülüp kaldığımız anlarda, günün er ya da geç doğduğu gerçeğini hepimize hatırlatacak bir şarkımız olmasını istedim; acıyı unutmuyoruz ama iyileşmenin türlü yolunu keşfediyoruz. Her defasında. Tekrar tekrar. Çünkü bizler kalbimizin kırılmasına ve ardından yine yollara düşme gücü bulmaya, bu sahici döngüye fazlasıyla ‘aşinayız’ kız kardeşlerim.” diyerek anlatıyor şarkının hikayesini.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
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