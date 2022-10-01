Ünlüleri Buluşturan Davet

Enerji, gayrimenkul, tekstil ve turizm alanlarında dört farklı ülkede faaliyet gösteren Solo Yatırım Holding (SYO), Kıbrıs’ta dev bir yatırıma imza attı.

30 Eylül Cuma akşamı renkli bir yemek daveti verildi.

Yemek’de Ünlüler Geçidi.

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz’in ev sahipliğinde Mario da gerçekleşen davete ilgi büyük oldu. Gece, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Davete katılanlar arasında Mehmet Ali Erbil, Ece Erken, İsmail YK, Seren Serengil, Mustafa Topaloğlu, Tolga Yüce, Arto ve Selen Görgüzel de vardı.