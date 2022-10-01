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Ünlüleri Buluşturan Davet

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçirdiği otel projesini renkli bir yemek davetiyle tanıttı. Geceye sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

MAGAZİN 01.10.2022, 14:21
Ünlüleri Buluşturan Davet

Enerji, gayrimenkul, tekstil ve turizm alanlarında dört farklı ülkede faaliyet gösteren Solo Yatırım Holding (SYO), Kıbrıs’ta dev bir yatırıma imza attı. 

 30 Eylül Cuma akşamı renkli bir yemek daveti verildi.

Yemek’de Ünlüler Geçidi.

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz’in ev sahipliğinde  Mario da gerçekleşen davete ilgi büyük oldu. Gece, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Davete katılanlar arasında Mehmet Ali Erbil, Ece Erken, İsmail YK, Seren Serengil, Mustafa Topaloğlu, Tolga Yüce, Arto ve Selen Görgüzel de vardı.

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