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Ünlüleri buluşturan açılış

Hollanda’nın en ünlü restoran ve kulüp konsept bünyesinde olan ve bir çok başka işletmeye sahip olan Burak Kunu önceki gün Çeşme Alaçatı’da The Marina Club’ün kapılarını açtı.

Ünlüleri buluşturan açılış

Burak Kunu’un ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Berk Atan sevgilisi Selin Yağcıoğlu, Tan Taşçı, Nil Özalp, Güven Yüreği, Asuman Dabak, Survivor Ardahan Uzkanbaş, Yusuf Tekin ve İlayda Oymak gibi isimler katıldı. Restoran, bar konseptiyle hizmet verecek ilk gelen isimlerin başında ise Nil Özalp ve Tan Taşçı vardı.

Mekanın sahibi Burak Kunu’ya destek olmak için geldiğini söyleyen Tan, “Burak kardeşim çok güzel bir mekan yaptı. Hollanda’da bir çok kulübü olan bir isim ve pandemiye rağmen gelip ülkesine yatırım yaptı. Ben ülkem adına çok mutlu oldum” dedi. Asuman Dabak ise açılışa yakın dostları ile katıldı.

Pandemi boyunca her şeye çok dikkat ettiğini ve dışarı gerekmedikçe çıkmadığını söyleyen Dabak, “herkes evinde çok bunaldı. Herkesin tatile ihtiyacı var. Bende kısa bir tatile geldim” diye konuştu. Berk Atan ise sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile açılışa el ele gelerek objektiflere mutluluk pozu verdi…Burak Kunu’un bir sonraki hedefi 2022’de Avrupa'da başarıyı yakalamış olan konseptiyle The Marina Club’un 3. şubesini Dubai de açılacağını belirtti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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