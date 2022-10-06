Ünlüler ‘Pepsi Yaza Veda’ Partisinde Buluştu

Aralarında; Akasya Asiltürkmen, Burcu Kıratlı, Emre Yusufi, Cansu Melis Karakuş, Elçin Afacan, Eylül Su Sapan, Meriç Aral, Nesrin Cevadzade, Mert Öcal, Nilperi Şahinkaya, Rıza Kocaoğlu, Sitare Akbaş, Yağız Can Konyalı, Yiğit Dikmen, Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz, Sude Burcu ve Tamer Yılmaz gibi çok sayıda ünlü ismin katıldığı davette, Uraz Kaygılaroğlu, herkesi yıllardır deneyenlerin tercih ettiği gerçek Pepsi lezzetine davet etti.

“Pepsi, dünyanın en tanınmış yıldızlarının rol aldığı uluslararası reklam kampanyaları ve reklam müzikleri ile dünyadaki gençlerin favori içeceği ve yakından takip ettiği bir marka” diyen Uraz Kaygılaroğlu şöyle devam etti: “Bir oyuncu olarak farklı karakterler canlandırmayı çok seviyorum. Pepsi; genç, esprili, cesur ve eğlenceli bir marka. Pepsi’nin bu özelliklerini kendime yakın buluyorum. Birden çok film çektik. Yeni yıla kadar hepsini izlemiş olacağız. Bu akşam da herkesi gerçek Pepsi lezzetine davet ediyorum. Ayrıca hem mavi hem de siyah bana çok yakışır” dedi.

PepsiCo olarak hem globalde hem de Türkiye’de her zaman önde gelen sanatçılarla marka iş birlikleri yaptıklarını belirten PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder, “Sevgili Uraz ile çok güzel çalışmalar yaptık ve bunu devam ettirmeyi planlıyoruz. Uraz Kaygılaroğlu’nun oynadığı reklam filmlerimiz çok beğenildi. Son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu filmlerin devamı gelecek. Uraz Kaygılaroğlu gibi değerlerimizi ve kurumsal yaklaşımımızı paylaşan genç sanatçılarla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.