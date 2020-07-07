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Ünlü Youtuber'ların mücadele ettiği Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Dilara Aydın kimdir?

Netflix'te yayınlanan Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Dilara Aydın'ın hayatı merak ediliyor. Ünlü Youtuber'ların mücadele ettiği yarışmada dikkat çeken isimlerden olan Dilara Aydın'ın kaç yaşında ve nereni olduğu gibi bilgileri sayfamızdan bulabilirsiniz. İşte Exatlon Dilara Aydın'ın biyografisi...

Ünlü Youtuber'ların mücadele ettiği Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Dilara Aydın kimdir?

Acun Ilıcalı’nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge Türkiye, Netflix üzerinden izleyiciyle buluşuyor. 18 Youtuber’ın zorlu parkurlarda yarıştığı program ise ilgi çekiyor. Yarışmacılardan Dilara Aydın’ın da hayatı son günlerde en çok arananlar arasında. Peki Dilara Aydın kimdir? Exatlon yarışmacısı Dilara Aydın kaç yaşında ve nerelidir?

DİLARA AYDIN KİMİDİR?

23 yaşındaki Dilara Aydın, Oğlak burcu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Halka İlişkiler Bölümü mezunu. İzmir’li. Whooper isminde bir kedisi var. Instagram’de 1921 bin, Youtube’ta 7 bin 370 takipçisi bulunuyor. Yemek, moda, makyaj, kişisel bakım konularında paylaşımlar yapıyor.

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI KİM?

Exatlon Challenge yarışmacıları sosyal medya platformlarında bir hayli ünlü isimler. Kendi alanlarında farklı içerikleri takipçileriyle buluşturan bu isimler, Exatlon Challenge’da unutulmaz bir deneyim yaşayacak. İşte o isimler;

Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan “Ağırsağlam” Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde “Miafitz” Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan “Mendebur Lemur”

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