Ünlü Yönetmen Hamdi Alkan'ın Yeni İmajı ve Oyuncu Adayı Hakkında

Son dönemlerde medyada sürekli yer bulan ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, taptaze imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Yıllarca aynı tarzda kalmayı tercih eden Alkan, neden bu değişikliğe gittiğini şu şekilde açıkladı: “Yeni hazırlığını yaptığım projede böyle bir yeniliğe ihtiyaç duydum. Değişikliği gerçekleştirdim ve aldığım dönüşler oldukça olumlu oldu."

Yeni Oyuncu Adayı Melisa Bahadır ile İlk Röportaj

Alkan'la beraber görüntülenen genç yetenek Melisa Bahadır hakkında da konuşan Hamdi Alkan, onun hakkında da bilgiler verdi: “Melisa, oyunculuk kariyerine yeni adım atmış bir yetenek. Oyunculuk eğitimi alıyor fakat onda büyük bir potansiyel görüyorum. Kısa süre içerisinde başarılara imza atacağına dair kuvvetli bir hissim var.”

İstinyePark'ta Rastlanan İkilinin Gündemi

İkilinin İstinyePark’ta görüntülenmesi, basın mensuplarının dikkatini çekti. Hamdi Alkan ve Melisa Bahadır, objektiflere yansıdığı sırada menajerlik toplantısına gitmek için orada olduklarını belirtti.