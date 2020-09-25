Ünlü Türkücünün Zor Günleri

Türkücü Hilal Özdemir, katıldığı bir sabah programında yaşadığı zor günleri anlattı. Hilal Özdemir 14 yıl sonra boşandığı eşi Hazım Körmükçü’nün nafakasını ödemediğini ve pandemi sürecinde çok zor şartlar altında yaşadığını anlattı.

Pandemi süresince Kızılay’’dan yardım aldığını söyleyen Özdemir, Ramazan ayında 5-6 gün makarna yiyerek geçirdiklerini ve çocuklarının bu durumda neden her gün makarna bulgur yiyoruz diye sormadıklarını anlattı.

Bu zor günlerinde Haluk Levent ve Murat Boz’un kendisini yalnız bırakmadıklarını söyledi