Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1511...
İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız
İHA alanındaki başarıyı otomobil ve...
Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün eylemlerden suçlanıyor
Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün...
5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğiyle birleştirildi
5 günde 120 bin 695...
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1...

Ünlü Türkücünün Zor Günleri

Ünlü Türkücünün Zor Günleri

Türkücü Hilal Özdemir, katıldığı bir sabah programında yaşadığı zor günleri anlattı.  Hilal Özdemir 14 yıl sonra boşandığı eşi Hazım Körmükçü’nün nafakasını ödemediğini ve pandemi sürecinde çok zor şartlar altında yaşadığını anlattı.

Pandemi süresince Kızılay’’dan yardım aldığını söyleyen Özdemir, Ramazan ayında 5-6 gün makarna yiyerek geçirdiklerini ve çocuklarının bu durumda neden her gün makarna bulgur yiyoruz diye sormadıklarını anlattı.  

Bu zor günlerinde Haluk Levent ve Murat Boz’un kendisini yalnız bırakmadıklarını söyledi

Anahtar Kelimeler:
Hilal ÖzdemirHazım KörükçüMagazinGündemNafaka
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.