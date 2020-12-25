Ünlü sunucu yorulmadan spor yapıyor

Koronavirüs nedeniyle spor salonlarına gitmek istemeyen, evde spor yapma imkânı bulunmayan ya da spor yapmaya vakit ayıramayan insanların yeni tercihi ‘EmSlim’ oldu. Birçok ünlü ismin favorisi olan uygulamayı kullananlardan biri de Özlem Yıldız. Spor yapmaya vakit bulamadığı için uygulamayı tercih ettiğini belirten Yıldız, “En başta duyunca inanamamıştım ama hakikaten kaslarım kuvvetlendi. Bu görüntü de anlaşılıyor” dedi.

30 dakikada 20 bin mekik

Yıldız ,EmSlim uygulamasının yorulmadan, zorlamadan ve yatarak kaslarını etkin şekilde çalıştığına dikkat çekerek “Uygulama yapılan bölgede 30 dakikalık bir işlem süresinde 20 bin mekik, squat yapmaya eş değer etki oluşturuyor. Bunu spor salonunda yapmam imkânsız, teknolojide son nokta” diye konuştu.

Koronayla ilgi arttı

EmSlim’e koronavirüs sonrası ilginin daha çok artığını belirten Daisy Poliklinik’in sahibi Songül Durur Zevzir ise şunları söyledi: “Koronavirüs nedeniyle spor salonlarına gitmeye çekinen, evde spor yapma imkânı bulunmayan ya da spor yapmaya zaman ayıramayan müşterimiz tarafından EmSlim, sıkça tercih ediliyor. EmSlim, kasları efekte bir şekilde yüzde 100 çalışmasını sağlıyor. Egzersiz ve spor yaparak 30 dakika gibi kısa sürede bunu yapmak mümkün değil.”