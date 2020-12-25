Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Çin'den gelecek aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz
Çin'den gelecek aşının Türk insanında...
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 254 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19...
Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yaralanabilecek?
Esnafa hibe ve kira desteğinden...
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarına atama
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet...

Ünlü sunucu yorulmadan spor yapıyor

Konuştukça programı ile ekranlara geri dönen ünlü sunucu Özlem Yıldız, ‘EmSlim’ uygulamasıyla yorulmadan spor yapan yapanlar kervanına katıldı.

Ünlü sunucu yorulmadan spor yapıyor

Koronavirüs nedeniyle spor salonlarına gitmek istemeyen, evde spor yapma imkânı bulunmayan ya da spor yapmaya vakit ayıramayan insanların yeni tercihi ‘EmSlim’ oldu. Birçok ünlü ismin favorisi olan uygulamayı kullananlardan biri de Özlem Yıldız.  Spor yapmaya vakit bulamadığı için uygulamayı tercih ettiğini belirten Yıldız, “En başta duyunca inanamamıştım ama hakikaten kaslarım kuvvetlendi. Bu görüntü de anlaşılıyor” dedi. 

30 dakikada 20 bin mekik

Yıldız ,EmSlim uygulamasının yorulmadan, zorlamadan ve yatarak kaslarını etkin şekilde çalıştığına dikkat çekerek “Uygulama yapılan bölgede 30 dakikalık bir işlem süresinde 20 bin mekik, squat yapmaya eş değer etki oluşturuyor. Bunu spor salonunda yapmam imkânsız, teknolojide son nokta” diye konuştu.

Koronayla ilgi arttı

EmSlim’e koronavirüs sonrası ilginin daha çok artığını belirten Daisy Poliklinik’in sahibi Songül Durur Zevzir ise şunları söyledi: “Koronavirüs nedeniyle spor salonlarına gitmeye çekinen, evde spor yapma imkânı bulunmayan ya da spor yapmaya zaman ayıramayan müşterimiz tarafından EmSlim, sıkça tercih ediliyor. EmSlim, kasları efekte bir şekilde yüzde 100 çalışmasını sağlıyor. Egzersiz ve spor yaparak 30 dakika gibi kısa sürede bunu yapmak mümkün değil.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Magazin HaberleriÖzlem YıldızEmSlim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.