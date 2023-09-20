Ünlü Sunucu Ece Erken, Alışveriş ve Spor Tutkusu Hakkında Konuştu

İstinyePark'ta son zamanlarda sık sık rastlanan ünlülerden biri olan Ece Erken, geçtiğimiz günlerde burada bir kez daha objektiflere takıldı. Alışverişin zevkli ve stres atıcı bir aktivite olduğunu her zaman dile getiren Erken, bu sefer de muhabirlerle bu konu üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ailesi İçin Alışveriş ve Kendi Zamanı

Ece Erken, alışveriş yapma sırasının nihayet kendisine geldiğini belirtti. Uzun süre ailesi için alışveriş yapmanın ardından, nihayet kendi ihtiyaçları için alışverişe zaman ayırabildiğini ifade eden Erken, bu durumu oldukça memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Sporla Olan Tutkusu

Erken'in sporla olan ilişkisi medyada sıkça gündeme gelir. Kendisi, bu alışverişte de spor ürünlerine yönelik tercihlerde bulunduğunu paylaştı. "Benim için spor, sadece bir aktivite değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı," diyen Ece Erken, bu tutkusunu "Çılgınca spor yapıyorum, arkadaşlar. Hedeflerim oldukça büyük!" şeklinde dile getirdi.

Ece Erken'in Alışveriş Tercihleri

İstinyePark gibi lüks bir alışveriş merkezini tercih eden Erken, burada hem kaliteli ürünler bulabileceğini hem de rahatça alışveriş yapabileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda, spor malzemeleri ve kıyafetlerini buradan temin etmeyi tercih ettiğini belirtti.