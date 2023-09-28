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Ünlü Stilist Ece Sükan, İstinyePark'tan Paris Moda Haftası'na Uçuyor!

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Ünlü Stilist Ece Sükan, İstinyePark'tan Paris Moda Haftası'na Uçuyor!
Ece Sükan, stil konusunda uluslararası arenada tanınan bir isimdir. İstanbul'da bir yandan işlerini yürütürken, diğer yandan New York'ta moda dünyasının içinde aktif bir rol oynar. Bu ikili yaşam tarzı onun moda konusunda geniş bir vizyona sahip olmasını sağlar.

Ece Sükan, stil konusunda uluslararası arenada tanınan bir isimdir. İstanbul'da bir yandan işlerini yürütürken, diğer yandan New York'ta moda dünyasının içinde aktif bir rol oynar. Bu ikili yaşam tarzı onun moda konusunda geniş bir vizyona sahip olmasını sağlar.

İstinyePark'ta Ece Sükan Sürprizi!

Geçtiğimiz günlerde İstinyePark'ta alışveriş yapanlar için sürpriz bir isim vardı: Ece Sükan! Ünlü stilist, mağazalar arasında dolaşırken gazeteciler tarafından görüntülendi. Ece Sükan’ın alışveriş turu büyük ilgi gördü.

Yeni Sezon Ürünleri İnceleme ve Modanın Kalbi Nerede Atıyor?

Ece Sükan ile rastlaşan muhabirler, ona Türkiye'deki yeni sezon ürünler hakkında ne düşündüğünü sordular. Stilistimiz, “Türkiye’deki yeni sezon ürünleri inceledim fakat asıl modanın kalbinin attığı yer Paris” dedi ve ekledi: “Paris Moda Haftası'nda olacağım, dönüşte bu konuda daha detaylı yorum yaparım.”

Paris Moda Haftası'na Doğru

Ece Sükan gibi bir stil uzmanının Paris Moda Haftası'nda olması, onun bu alandaki etkisini bir kez daha gösteriyor. Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan bu haftada, Ece Sükan’ın yorumları ve gözlemleri merakla bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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