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Ünlü Sporcu Çağan Atakan Arslan, Oğlu Leon Aslan Arslan İle Zorlu Alışveriş Merkezi'nde

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Ünlü Sporcu Çağan Atakan Arslan, Oğlu Leon Aslan Arslan İle Zorlu Alışveriş Merkezi'nde
Ünlü sporcu ve "Avatar" lakabıyla tanınan Çağan Atakan Arslan, son zamanlarda oğlu Leon Aslan Arslan ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde yapılan gezintiyle gündeme oturdu.

Ünlü sporcu ve "Avatar" lakabıyla tanınan Çağan Atakan Arslan, son zamanlarda oğlu Leon Aslan Arslan ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde yapılan gezintiyle gündeme oturdu.

Baba-Oğulun Alışveriş Keyfi

Günün akşam saatlerinde Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gelen baba-oğul ikilisi, AVM koridorlarını şenlendirdi. Birçok mağazayı ziyaret eden ikili, alışverişin keyfini sonuna kadar çıkardı.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Çağan Atakan Arslan'ın hayranları, ünlü sporcuyu AVM'de gördüklerinde büyük bir ilgiyle yaklaştı. Küçük Aslan, hayranların ilgisini görünce oldukça mutlu oldu. Sporcunun bu ilgi karşısında ne kadar memnun olduğu yüzünden okunuyordu.

Alışveriş Sonrası Neşeli Anlar

Kısa süren alışveriş turunun ardından araçlarını almak üzere vale noktasına doğru ilerleyen baba-oğul ikilisinin neşeli halleri, orada bulunan herkesin dikkatini çekti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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