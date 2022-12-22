ÜNLÜ ŞARKICI SEFO’DAN DORİTOS’UN “GERÇEK SEN” KAMPANYASINA DESTEK!

Gençlerin “Gerçek Sen” olma hayaline giden yolda onlara umut ve destek olmak için başlatılan kampanyayı destekleyen Sefo da kendi “Gerçek Sen” hikayesini anlattı ve “Doritos’un gençlere yönelik güzel bir projesini kutlamak için buluştuk. Gençliğin desteklenmesi, enerjisini ve potansiyelini ortaya koyabilmesi bence bugün Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri. Genellikle bir önceki kuşak bir sonraki kuşağı kendi değerlerine, yaklaşımlarına göre biçimlendirmeye çalışıyor. Gençlerin tüm bu yönlendirmelere karşı kendi kişiliklerini oluşturarak topluma yararlı olmaları gerekiyor. Zamanında bana da pek çok şey söylediler. Müziği bırak uğraşma, bir işe gir çalış, böyle giyinme dediler. Ve daha neler neler... Ben bunları dinlemedim. Gençtim, hayallerimin peşinden gittim. İstediğim yolda ilerledim ve şimdi buradayım. Ödüller aldım, şarkılarım sizler gibi gençler tarafından beğeniliyor, ne mutlu bana! Size de tavsiyem; kesinlikle hayallerinizin peşinden gidin. Umutlarınızı, hayallerinizi asla yitirmeyin. Ben de sizi sonuna kadar destekliyorum.” dedi.

Pepsico Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı ise “Her zaman gençlerin yanında olan Doritos çok önemli yeni bir sosyal sorumluluk çalışmasına başlıyor. Bugün ülkemizde hayallerinin peşinden gitmek isteyen, umut dolu birçok genç var. Doritos olarak biz de her zaman gençlerin hayallerine giden yolda, hayata geçirdiğimiz projelerle, gençlere umut ve destek olmak için çalışıyoruz. “Gerçek Sen” kampanyamızla kısa adı YetGen olan sivil toplum kuruluşu Yetkin Gençler ile iş birliği yaparak YetGen – Doritos Eğitim Platformu’nu hayata geçiriyoruz. Bu platformda 21’inci yüzyılın yetkinliklerini gençlere kazandırmak için çalışacağız. İş dünyasındaki değişim, geleceğin gözde meslek ve yetkinlikleri, sürdürülebilirlik, dijital okuryazarlık, Big Data ve Blockchain gibi geleceğin teknolojileri ve daha birçok güncel konu burada uzmanlar tarafından anlatılacak. Ayrıca üniversite öğrencilerine destek olma amacıyla faaliyetlerini gerçekleştiren sosyal girişim “Askıda Ne Var” ile de önümüzdeki aylarda gençlerin yararına iş birlikleri gerçekleştireceğiz. Bu projeyi hayata geçirirken bir de reklam filmi hazırladık. Reklam filmimizde gençlere dayatılmaya çalışılan, kalıplaşmış kavramların temsilcisi olarak konumlandırdığımız “örnek genç” ile gençlerin kendileri gibi olmalarının önünde duran konulara dikkat çektik.” dedi.