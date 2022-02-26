Ünlü Şarkıcı Merve Özbey'den Sevindiren Haber!

Merve Özbey, 2020 yılında hayatını Kenan Koçak ile birleştirmişti. Genç yaşında bir çok başarılı albüme imza atan şarkıcı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı.

Hürrriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Özbey'in yeniden hamile olduğu öğrenildi.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, hamileliğinin henüz başında. Ünlü şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini önümüzdeki ay öğrenecek.