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Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun oyuncu eşi Öykü Karayel’den sedef hastalığı projesine destek

Novartis, 29 Ekim Dünya Sedef Hastaları Günü kapsamında sedef hastalığına dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için “Sedefle Yüzleşin, Özgürleşin!” projesini hayat geçirdi. Projenin dijital lansmanı 28 Ekim’de proje elçisi, oyuncu Öykü Karayel’in Instagram hesabında canlı yayınlandı.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun oyuncu eşi Öykü Karayel’den sedef hastalığı projesine destek

Oyuncu Öykü Karayel’in yer aldığı “Sedefle Yüzleşin, Özgürleşin” video projesiyle sedef hastalarının zorlu yolculuğuna dikkat çekiliyor. Videoda Karayel’in yüzüne 3D mapping sistemi kullanılarak sedef hastalarının mücadele ettiği lezyon, kızarıklık, kuruma, dökülme gibi semptomlar yerleştiriliyor. Bu semptomlarla yaşayan bir sedef hastasını canlandıran Karayel, hastalığı kabul edip tedavisine başladığı anda semptomların kaybolduğunu görüyor. Hastalığı kabulleniş süreciyle birlikte saklanmaktan vazgeçen Karayel, hastalığıyla yüzleşerek onunla başa çıkmayı öğreniyor. Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karayel, “Sedefle Yüzleşin, Özgürleşin projesiyle birlikte sedef hastalarının kendilerini toplumdan izole ederek yalnızlaştıklarını fark ettim. Bu durumu maalesef bakışlarımız ve tavırlarımızla bizler yaratıyoruz. Toplumda sedef hastalığına karşı bir ön yargı var. Biz bu ön yargıyı kırmak ve sedef hastalarına umut aşılamak için sedefin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekmek istedik” dedi.

Anahtar Kelimeler:
NovartisCan BonomoÖykü Karayel
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