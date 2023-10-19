Ünlü Oyuncu Ünü Avukatla Teknede Buluştu

Eski dostlar hem iş konuşurken hasret de giderdiler. Avukat Özgür Alpaslan yaz aylarında işlerini tekneden yürüttüğünü ifade ederken yakın dostlarını da teknesinde ağırladığını ve büro ortamının kasvetli havasından uzaklaştığını vurguladı.

Başarılı oyuncu Şevki Özcan, şükür avukatlık işimiz yok, dost ziyareti yanında deniz havası alarak fikir alışverişi yaptık ifadesinde bulundu. Başarılı oyuncu Şevki Özcan ve avukat Özgür Alpaslan Sümer daha sonra tekne ile boğaz turu yaptılar.

Oyunculuk sektöründe her daim yanınızda iyi bir avukat dostunuzun olması gerektiğini sözlerine ekleyen Şevki Özcan, yakın dostum avukat Özgür Alpaslan Sümer’in yanımda olması hem özelimde hem de iş hayatımda bana güç veriyor açıklamasını da yaptı.