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Ünlü Oyuncu Selin Demiratar'ın Zorlu AVM Alışverişi: Londra'dan Gelen Stil!

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Ünlü Oyuncu Selin Demiratar'ın Zorlu AVM Alışverişi: Londra'dan Gelen Stil!
Ünlü oyuncu Selin Demiratar, son olarak Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Önceki gün tek başına alışveriş yaparken objektiflere yakalanan Demiratar, Londra'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Alışveriş merkezindeki mağazaları dolaşıp alışveriş yaptığı sırada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncu, zarif görünümüyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Selin Demiratar, son olarak Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Önceki gün tek başına alışveriş yaparken objektiflere yakalanan Demiratar, Londra'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Alışveriş merkezindeki mağazaları dolaşıp alışveriş yaptığı sırada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncu, zarif görünümüyle dikkat çekti.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Selin Demiratar’ın şık AVM stili ve duru güzelliği ise gözlerden kaçmadı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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