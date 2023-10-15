Ünlü Oyuncu Selin Demiratar'ın Zorlu AVM Alışverişi: Londra'dan Gelen Stil!

Ünlü oyuncu Selin Demiratar, son olarak Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Önceki gün tek başına alışveriş yaparken objektiflere yakalanan Demiratar, Londra'dan paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Alışveriş merkezindeki mağazaları dolaşıp alışveriş yaptığı sırada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncu, zarif görünümüyle dikkat çekti.