Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs master şef corona salgın
2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu
2015'ten bugüne kadar etkisiz hale...
2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu
2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu
KADES'in 1 milyon 250 bin kullanıcısı var
KADES'in 1 milyon 250 bin...
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları...
Borçların yapılandırılmasında süre bir ay uzatıldı
Borçların yapılandırılmasında süre bir ay...

Ünlü oyuncu müjdeyi verdi 7,5 aylık hamile!

Gül Sunal kızının fotoğrafı ile rahmetli eşi Kemal Sunal'a seslendi... Paylaşımı ile herkesi duygulandırdı...

Ünlü oyuncu müjdeyi verdi 7,5 aylık hamile!

Yeşilçamın usta isimlerinden rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal 7,5 aylık hamile olduğunu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı. 

Ezo Sunal paylaşımında ''Yeni yıla böyle giriyoruz Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun...''  dedi. Bir çok ünlü ve güzel oyuncunun sevenleri tebrik edip güzel dileklerde bulundurlar. 

Ezo Sunal'ın annesi Gül Sunal da kızının fotoğrafı ile rahmetli eşi Kemal Sunal'a seslendi. ''Kemaaaaalllll !!!!Canımız kızımız anne olacak inşallah.. Bir torunumuz daha oluyor..Umarım hissediyorsundur.'' yazan Gül Sunal takipçilerini ve Kemal Sunal sevenleri duygulandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Kemal SunalEzo SunalşabanGül SunalAli SunalEzo Sunal Hamile
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.