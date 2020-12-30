Ünlü oyuncu müjdeyi verdi 7,5 aylık hamile!

Yeşilçamın usta isimlerinden rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal 7,5 aylık hamile olduğunu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

Ezo Sunal paylaşımında ''Yeni yıla böyle giriyoruz Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun...'' dedi. Bir çok ünlü ve güzel oyuncunun sevenleri tebrik edip güzel dileklerde bulundurlar.

Ezo Sunal'ın annesi Gül Sunal da kızının fotoğrafı ile rahmetli eşi Kemal Sunal'a seslendi. ''Kemaaaaalllll !!!!Canımız kızımız anne olacak inşallah.. Bir torunumuz daha oluyor..Umarım hissediyorsundur.'' yazan Gül Sunal takipçilerini ve Kemal Sunal sevenleri duygulandırdı.