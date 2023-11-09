Ünlü oyuncu Ayça Varlıer'in erkek arkadaşı ile en büyük hayali!

Göl kenarında kahve molası verip sonbahar renklerinin güzelliği içinde, yapacakları bir sonraki kamp için yeni yerler keşfettiler. Çok fazla zamandır uzun yol motorsikleti African Twin kullanan çiftin en büyük hayali, dünyanın en büyük kıtalarından Amerika'yı bir uçtan bir uca gezmek.

Bu hobisini her boş fırsatta değerlendiren Varlıer, bir taraftan müzikale, diziye ve sinema filmine son hızla oynamak için hazırlıklarına devam ediyor.