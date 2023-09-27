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Ünlü Oyuncu Ayça Varlıer, Akyaka'da Kitesurf Tutkusuna Geri Döndü

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Ünlü Oyuncu Ayça Varlıer, Akyaka'da Kitesurf Tutkusuna Geri Döndü
Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, iki yıl aranın ardından tekrar Akyaka'nın büyülü doğasına dönerek, uzun zamandır tutkuyla bağlı olduğu kitesurf sporuna geri döndü. Su ve rüzgarla buluşmanın verdiği mutluluğu yüzünden okunan Varlıer, Lenovo Kitextreme okulunu ve Akyaka Kitebeach'i özlemle ifade etti.

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, iki yıl aranın ardından tekrar Akyaka'nın büyülü doğasına dönerek, uzun zamandır tutkuyla bağlı olduğu kitesurf sporuna geri döndü. Su ve rüzgarla buluşmanın verdiği mutluluğu yüzünden okunan Varlıer, Lenovo Kitextreme okulunu ve Akyaka Kitebeach'i özlemle ifade etti.

New York'tan 2 haftalığına Broadway Müzikali için İstanbul'a gelen Varlıer, birçok şeyi bir arada yaptıktan sonra yeniden Amerika'da oynadığı müzikal ve diğer işleri için dönüş yaptı.

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