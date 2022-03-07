Ünlü oryantel ASENA'dan genç şarkıcıya büyük destek

Yorumcu kimliği ile Türk pop müziğinin öncü isimlerinden olmaya aday Berru Tural’ın 6. teklisi ‘Nöbet’i DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yerini aldı.

Genç şarkıcı müzik kariyerinde en büyük desteği ünlü oryantel Asena'dan aldı. Emekleme dönemlerinde Asena genç yıldıza her anlamda kol kanat gerdi. Bugün Almanya'da eşiyle yaşayan Asena, Berru Tural'a gene desteğini esirgemedi. Önümüzdeki günlerde yeni projesi için genç şarkıcı, Almanya'da Asena ile bir araya gelecek.

‘Nöbet’in sözü ve bestesi son dönemim en güçlü şarkı yazarlarından Zeki Güner’e düzenlemesi usta müzisyen Alper Atakan’a ait.

Pandemide bile çalışkanlığın yitirmeyen, üretimlerinde ‘kendimi daha özgür hissediyorum’ diyen genç yorumcu, yeni teklisi ile pop marşlarının kıyılarında

Zengin müzikal çeşitliliğini cesurca sergilemekten çekinmeyen Berru Tural, kariyerinin en etkileyici çalışmasıyla dinleyicisinin karşısına çıktı.