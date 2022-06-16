Ünlü Model Duygu Çakmak Tanzanya Yolcusu

2021 Avrupa Güzeli Manken Duygu Çakmak son günlerin aranılan ismi oldu.Dünya’nın dört bir yanından modellik teklifi alan başarılı model geçtiğimiz aylarda Umman’da modellik yapmıştı. Çakmak, Tanzanya’dan gelen bir teklifi ise değerlendireceğini ve bir süre orada modellik yapacağını belirtti. Tanzanya'da bir çok defileye çıkıcak olan güzel model aynı zamanda; Zanzibar, Arusha ve Klimanjero gibi Tanzanya’nın çeşitli yerlerınde de çekimlerde bulunacağını söyledi.