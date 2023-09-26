Ünlü Manken Cansu Taşkın ve Şarkıcı Kardeşi Elif Vurgun, Aqua Florya'da Göz Kamaştırdı!

Ünlü manken Cansu Taşkın ve kız kardeşi şarkıcı Elif Vurgun, son zamanlarda Aqua Florya Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Arapların geleneksel kıyafeti olan Kandura ile alışveriş turuna çıkan bu kardeşler, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

“Rus musunuz?, Fotoğraf çekilebilir miyiz?” gibi tepkilerle karşılaşan Cansu Taşkın ve Elif Vurgun, ayaküstü muhabirlerin sorularını da yanıtlamayı ihmal etmedi. Muhabirlerin; “İstanbul’da neden böyle giyindiniz? sorularına, “Dubai’deki iş ve proje yoğunluklarımızdan dolayı taşınma kararı aldık. Oradaki lüks yaşam tarzı bizi büyüledi ve kendimizi o dünyaya ait hissettik, giydiğimiz geleneksel kıyafetlerle de kendimizi buna hazırlıyoruz.” ifadelerinde bulundu. Muhabirlerin; ülkeden temelli olarak mı ayrılıyorsunuz sorularına ise; “Hayır tabii ki, ülkemiz çok güzel ve biz burayı çok seviyoruz. Dubai’deki projelerimizden dolayı orada daha çok vakit geçireceğiz, bir ayağımız hep Türkiye’de olacak.” diyerek eklediler. Ayaküstü sohbetin ardından alışveriş turuna devam eden Cansu Taşkın ve Elif vurgun, turlarını tamamlamalarının ardından vale noktasından araçlarını alarak alandan ayrıldılar.