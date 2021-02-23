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Ünlü isimler Red Bull Kar Havuzu’nda buz gibi suya atlayacak

Yılın en havalı ve en soğuk yarışması Red Bull Kar Havuzu heyecanı geri dönüyor. Red Bull Kar Havuzu 2021’e katılımcılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla katılacak.

Ünlü isimler Red Bull Kar Havuzu’nda buz gibi suya atlayacak

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, altıncı kez düzenleniyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek yarışma seyirci katılımı olmadan gerçekleşecek. Bu seneye özel olarak filme alınacak ve ileri bir tarihte yayınlanacak. Birbirinden eğlenceli anlara sahne olacak yarışmada katılımcılar eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacak. Ardından rampadan buz gibi suya atlayacak. Performansın yanı sıra yaratıcılığın da sonuçlar üzerinde bir o kadar etkili olduğu yarışmada, sosyal medya ve televizyon dünyasından aşina olduğumuz isimler yarışacak. Survivor’la tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ “UNLOST” Özsoy katılımcılar arasında. -10 derece sıcaklıkta gerçekleşecek çekimlerde yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.

Bu zamana kadar; PAC-MAN’den Super Mario’ya, Battal Gazi’den Taş Devri’ne, Dr. Who’dan Harley Quinn’e kadar çeşitli film ve karakterlerin kostümleriyle buz gibi havada yarışan katılımcılar birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarmıştı. Red Bull Kar Havuzu’na dair detaylı bilgi Kar Havuzu/Redbull.com adresinde. Red Bull Kar Havuzu 2021 Power Media Group medya sponsorluğuyla gerçekleşiyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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