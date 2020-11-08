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ÜNLÜ İSİMLER ART&FASHION SHOPPING WEEK’TE BİR ARAYA GELDİ

Ünlü isimleri buluşturan Art&Fashion Shopping Week, Jade&Co Events’in kurucuları Yeşim Yılmaz ve Tuğba Tosyalı organizasyonuyla Vadistanbul’da gerçekleştirildi.

ÜNLÜ İSİMLER ART&FASHION SHOPPING WEEK’TE BİR ARAYA GELDİ

Çağdaş sanat eserleriyle seçkin markaların bir araya geldiği festivalde, özgün tasarım ürünlerle, ayrıcalıklı mücevher ve aksesuar markalarının yeni koleksiyonları görücüye çıktı.
Eğlence, alışveriş ve sanatın aynı çatı altında buluştuğu etkinlik aralarında; Beyza Uyanoğlu, Bahar Şer, Feryal Gülman, Tuba Peksayar, Özge Ulusoy, Gizem Hatipoğlu, Yasmin Erbil, Emel Yıldırım, Dilek Birgen, Laura Margarita, Miray Ağaoğlu, Merve İskilipli, Doğuş Çabakçor, İpek Görmüş, Leyla Koray ve Volkan Bahçekapılı gibi ünlü isimlerin bulunduğunu çok sayıda misafire ev sahipliği yaptı. Vadistanbul’da gerçekleştirilen etkinlik  kapsamında SMA Tip 1 hastası, 2 yaşındaki Pamir Pekin'e destek amacıyla açılan stantta ünlü isimlerde yoğun ilgi gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Art&Fashion Shopping WeekJade&Co EventsVadistanbulBeyza UyanoğluBahar ŞerFeryal GülmanTuba PeksayarÖzge UlusoyGizem HatipoğluYasmin ErbilEmel YıldırımDilek BirgenLaura MargaritaMiray AğaoğluMerve İskilipliDoğuş Çabakçorİpek GörmüşLeyla KorayVolkan Bahçekapılı
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