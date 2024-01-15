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Ünlü İsimler Afra Saraçoğlu’nu Elidor Lansmanında Yalnız Bırakmadı

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Ünlü İsimler Afra Saraçoğlu’nu Elidor Lansmanında Yalnız Bırakmadı
Elidor’un Afra Saraçoğlu iş birliğiyle gerçekleştirdiği Brezilya Keratin Terapi Serisi reklam kampanyası muhteşem bir davetle kutlandı.

Elidor’un başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu iş birliğiyle Brezilya Keratin Terapi Serisi reklam kampanyasının başarısı Divan Kuruçeşme’de özel bir davetle kutlandı.

Müjde Kızılkan’ın sahne aldığı ve DJ Murathan Özbek & Can Balta’nın performansı ile devam eden partide davetliler için özel olarak hazırlanan styling köşeleri ve saç bakımı için hazırlanan deneyim alanları davetlilerin ilgi odağı oldu.

“Elidor ile yollarımız geçtiğimiz yıl kesişti. Birlikte çalışmak çok keyifliydi ve iyi ki de devam ettik” diyen marka yüzü Afra Saraçoğlu, “Ürüne gelecek olursak, saçımızı düz kullanmak istediğimizde pürüzsüz olsun, mükemmel ipeksi görünsün ve aynı zamanda da ışıldasın gibi uzun bir listemiz var. Çünkü düz saç hata gizleyebildiğin bir saç değil. Bana seriyi denettiklerinde ürünlerin tüm beklentilerimi karşıladığını gördüm. Geriye bu hikayeyi herkese anlatmak kalmıştı. Filmi de sevdim, konsept olarak kızların kızlara destek olma hikayesi bana iyi geldi. Saç bakımı kişisel bakım rutinimin önemli bir parçası. Kamera önünde olmak demek kamera arkasında saçlarınızın sıkça yıpratıcı işlemlere maruz kalması demek. Bu sebeple bakım yapmak, doğru ürünleri kullanmak zorundayım. O yüzden evde de kolaylıkla yapabildiğim keratin bakımıyla saçlarımı şımartıyorum.” şeklinde konuştu.

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