Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona salgın survivor koronavirüs
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Durak son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanlığından valiliklere 'düğün' genelgesi
İçişleri Bakanlığından valiliklere 'düğün' genelgesi
İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış...
Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak
Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak
İstanbul ve Kestel'deki şiddetli yağışların nedeni 'çoklu hücre'
İstanbul ve Kestel'deki şiddetli yağışların...

Ünlü fenomen suda doğum yaptığı anlarını paylaştı

Suda doğum yapan 29 yaşındaki dünyaca ünlü büyük beden model Iskra Lawrence, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü fenomen suda doğum yaptığı anlarını paylaştı

Instagram paylaşımları sayesinde ünlü olan ve modellik kariyerine adım atan Iskra Lawrence, anne olmanın mutluluğunu yaşadı.Ünlü model sosyal medya hesabından evde doğum yaptığı anları paylaştı.

“DÜNYANIN EN BÜYÜLÜ VE EN ZOR ŞEYİ”

Ünlü isim o anları şu sözlerle anlattı: “Anneliğin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmakla meşgulüm. Dünyanın en büyülü, en tatmin edici ve aynı zamanda da en zor şeyi. En büyük başarımız ve hayatımızın en güzel günü olan evde doğum hikayemizi sonunda sizlerle paylaştığım için büyük heyecan duyuyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Suda DoğumIskra Lawrence
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.