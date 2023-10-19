Ünlü çift iş toplantısında

Ekranların sevilen yüzlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldikleri AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, daha sonra meydan katında bulunan Morini restoranda çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Burada uzun süre toplantı yapan çiftin neşeli ve eğlenceli halleri dikkat çekti. Yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren çift, güler yüzlü ve sempatik halleriyle ise beğeni topladı.