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Ünlü Çift "Fake Hesap" İle geliyor

Ünlü fenomen Görkem Ökmen daha önce Vatanımsın Sensin, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Anne, Esaretin Bedeli, gibi dizilerde oyunculuk yapan ve 2013 yılında askere gittiği için oyunculuğa ve müziğe kısa bir ara veren Ökmen, Askerlik görevinden sonra tekrar müzik yapmaya ve eserler üretmeye devam etti.

Ünlü Çift "Fake Hesap" İle geliyor

2019 yılında eşi Berna Ökmen ile evlenen Görkem Ökmen Sevgililer Günü için özel bir şarkı yazdı. Daha sonra "Özledim" adlı bir eser üreten ünlü çift 2019 yılında eşiyle birlikte sosyal medyada komedi, mizah ve eğlence içerikleri üretip milyonların kalbine taht kurudurlar.

Sosyal medyada geniş bir kitle kazanmış ve bir sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam eden çift, 2021 yılında sözleri ve bestesi Görkem Ökmen'e ait Yorumu ise eşi Berna Ökmen’a ait olan "Fake Hesap" adlı eseri El Roman Müzik etiketi ile piyasaya sürdüler.

Tiktok fenomeni çiftin ‘’Fake Hesap’’ isimli yeni single çalışmasını beğenilerinize sunuyor, göstereceğiniz ilgi ve destek için şimdiden teşekkür ediyoruz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Görkem ÖkmenBerna Ökmen
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