Umut Evirgen Bu Sefer Gözünü Dilan Çiçek Deniz'e Dikti!
Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, ve Serenay Sarıkaya gibi güzellerle aşk yaşayan ve son olarak da Farah Zeynep Abdullah ile birliktelik yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini noktalamıştı.
MAGAZİN 31.12.2022, 11:48
Ünlü İşletmecinin gönlünü kaptırdığı son ünlü güzel Dilan Çiçek Deniz oldu. İkilinin yakın zamanda görüşmeye başladığı iddia edildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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