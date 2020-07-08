VİPODA'nın Yeni Starı Ülgen'e Soner Sarıkabadayı Jesti; PAS

Ülgen'in "Pas" performansının izinleri için şarkının söz yazarı ve bestecisi Soner Sarıkabadayı ile yapılan görüşmelerde ünlü sanatçı VİPODA'nın ruhuna uygun bir kararla şarkısını heyecanına inandığı Ülgen ile paylaştı.

Şarkının video klibi için Kemal Başbuğ yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Ülgen, yorumu ve simsiyah stili ile şehirli, sade bir kadın olarak ekrana yansıyor. İstanbul Şile'de taş ocaklarında 11 saatte gerçekleştirilen ve tüm kurallara uyulan çekimlerde 30 kişilik bir ekip çalıştı.

Sözü ve bestesi Soner Sarıkabadayı'ya, düzenlemesi Kuntay Türer'e ait olan yepyeni "Pas" ÜLGEN'in yorumuyla VİPODA Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.