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Ülgen'e Soner Sarıkabadayı Jesti!

Ülgen, çocukluk hayalini VİPODA Müzik ile gerçekleştiriyor. Üniversite eğitimi sırasında profesyonel müzik kariyerine başlayan Ülgen, vokalistlik tecrübesinin ardından solo performanslarıyla izleyici karşısına çıktı. Kayıtlarını VİPODA Müzik ile paylaşan genç şarkıcı "PAS" ile dikkat çekti.

Ülgen'e Soner Sarıkabadayı Jesti!

VİPODA'nın Yeni Starı Ülgen'e Soner Sarıkabadayı Jesti; PAS

 

Ülgen'in "Pas" performansının izinleri için şarkının söz yazarı ve bestecisi Soner Sarıkabadayı ile yapılan görüşmelerde ünlü sanatçı VİPODA'nın ruhuna uygun bir kararla şarkısını heyecanına inandığı Ülgen ile paylaştı.

 

Şarkının video klibi için Kemal Başbuğ yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Ülgen, yorumu ve simsiyah stili ile şehirli, sade bir kadın olarak ekrana yansıyor. İstanbul Şile'de taş ocaklarında 11 saatte gerçekleştirilen ve tüm kurallara uyulan çekimlerde  30 kişilik bir ekip çalıştı.

 

Sözü ve bestesi Soner Sarıkabadayı'ya, düzenlemesi Kuntay Türer'e ait olan yepyeni "Pas" ÜLGEN'in yorumuyla VİPODA Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

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ülgenSoner SarıkabadayıSosyal MedyaMedyaşarkı
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