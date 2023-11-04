Ufuk Özkan: Tedavim Devam Ediyor

Ufuk Özkan, Watergarden İstanbul'da görüntülendi. Özkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyunu için Duru Tiyatro'ya geldi. Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Özkan sağlık durumu hakkında, "Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak hastane kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum " dedi.

Ayrıca, oyuncu, tiyatro oyununa olan heyecanını dile getirerek, "İzleyiciler sağolsunlar, günler öncesinden biletleri tükettiler. Ben de çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

