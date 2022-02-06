Üç Kuruş'un Güzeli Aslıhan Malbora hakkında bilmedikleriniz?

Aslıhan Molbora 1.67 boyunda ve Afyonkarahisar doğumludur.

Üç Kuruş Dizinde yıldızı parlayan Aslıhan Malbora aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezundur.

Küçük yaşlardan beri hep oyunculuk hayali kursa da ailesi Altın Bileziğin kolunda olsun diyerek Aslıhan Malbora'yı Konservatuar

yerine mühendislik okumaya ikna etmişler.





26 yaşındaki güzel oyuncu Soyadının bu kadar havalı olmasını ise katıldığı bir programda şu sözlerle açıkladı.

"Milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade ederek, mal ve alabora kelimelerini birleşip

sonradan Malbora haline geldiğini söyledi."

Lise Yıllarında tütün ve tütün mamülleri lakabı olan güzel oyuncu bir ara ismini bile unuttuğunu belirtmişti.



Güzel Oyuncunun Aşk Hayatı?

Aslıhan Malbora, 2013 yılından beri okul arkadaşı Metin Temel ile sevgili.

Metin Temel İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde eğitim görmüş.

Aslıhan Malbora ve sevgilisi Metin Temel aşk dolu paylaşımlarını ınstagram hesaplarında da sürekli paylaşıyorlar.



Estetik İddiaları?

Eski fotoğraflarıyla yeni görüntüsü arasında çok fark olan Aslıhan Malbora'nın yüzüne bazı işlemler yapıldığını gösteriyor.

Üç Kuruş Dizisi ile bir çok kişiyi kendine hayran bırakan Aslıhan Malbora, eski fotoğrafları ortaya çıkınca estetik iddiarı atıldı.



