Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kpss lisans oyun korona corona pubg uc kodları free
Yargı 20. Bölüm Fragmanı- 13 Şubat Pazar
Yargı 20. Bölüm Fragmanı- 13...
Survivor 2022 All Star 18. Bölüm Fragmanı- 7 Şubat Pazartesi
Survivor 2022 All Star 18....
Yemin 402. Bölüm Fragmanı- 12 Şubat Cumartesi
Yemin 402. Bölüm Fragmanı- 12...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin...

Üç Kuruş'un Güzeli Aslıhan Malbora hakkında bilmedikleriniz?

Üç Kuruş'un Leylası güzeller güzeli çiceği burnunda oyuncusu Aslıhan Malbora kimdir? tüm hakkında bilmedikleriniz haberimizin devamında.

Üç Kuruş'un Güzeli Aslıhan Malbora hakkında bilmedikleriniz?

Aslıhan Molbora 1.67 boyunda ve Afyonkarahisar doğumludur.

Üç Kuruş Dizinde yıldızı parlayan Aslıhan Malbora aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezundur.

Aslıhan Malbora: Altın bilezik için mühendislik okudum!

Küçük yaşlardan beri hep oyunculuk hayali kursa da ailesi Altın Bileziğin kolunda olsun diyerek Aslıhan Malbora'yı Konservatuar
yerine mühendislik okumaya ikna etmişler.

Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora hayatı ve biyografisi! Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli? - Haberler


 
26 yaşındaki güzel oyuncu Soyadının bu kadar havalı olmasını ise katıldığı bir programda şu sözlerle açıkladı.

"Milli mücadele döneminde mal varlığını kaybeden ailesinden geldiğini ifade ederek, mal ve alabora kelimelerini birleşip
sonradan Malbora haline geldiğini söyledi."

Lise Yıllarında tütün ve tütün mamülleri lakabı olan güzel oyuncu bir ara ismini bile unuttuğunu belirtmişti.

Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı! Meğer kimya mühendisliğini okumuş - Haberler Magazin


Güzel Oyuncunun Aşk Hayatı?

Aslıhan Malbora, 2013 yılından beri okul arkadaşı Metin Temel ile sevgili.

Metin Temel İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde eğitim görmüş.
Aslıhan Malbora ve sevgilisi Metin Temel aşk dolu paylaşımlarını ınstagram hesaplarında da sürekli paylaşıyorlar.

Aslıhan Malbora'nın sevgilisi Metin Temel kimdir? - Turkuaz Gazetesi - istanbul Haber


Estetik İddiaları?

Eski fotoğraflarıyla yeni görüntüsü arasında çok fark olan Aslıhan Malbora'nın yüzüne bazı işlemler yapıldığını gösteriyor.

Üç Kuruş Dizisi ile bir çok kişiyi kendine hayran bırakan Aslıhan Malbora, eski fotoğrafları ortaya çıkınca estetik iddiarı atıldı.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın büyük değişimi! Eski hali ağızları açık bırakıyor
 

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın Eski Hali Gündem Oldu! Aslıhan Malbora Değişimiyle Herkesi Şok Etti! - İnternet Manşet

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Malbora Kaç YaşındaAslıhan Malbora Boy Kiloüç Kuruşun Leylası Kimüç Kuruş Aslıhan MalboraAslıhan MalboraÜç Kuruş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.